Ереван объяснил отзыв своего посла из Израиля

Посол Армении
отозван из Израиля
для консультаций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщила 1 октября журналистам пресс-секретарь армянского МИД
Анна Нагдалян.
Комментируя поставки оружия Израилем азербайджанской стороне, воюющей с Арменией из-за Нагорного Карабаха, Нагдалян сказала:
«Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван заявляет, что Азербайджан ведёт войну не только с армией Армении и Нагорного Карабаха, но и с мирными жителями.
По данным армянской стороны, Турция не только поставляет Азербайджану оружие, но и боевиков. Также Армения выступает против снабжения Азербайджана израильскими вооружениями.