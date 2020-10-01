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Ереван объяснил отзыв своего посла из Израиля

ИА Regnumиещё 3
1 час назад
Посол Армении отозван из Израиля для консультаций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщила 1 октября журналистам пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
Ереван объяснил отзыв своего посла из Израиля
Фото: ТАССТАСС
Комментируя поставки оружия Израилем азербайджанской стороне, воюющей с Арменией из-за Нагорного Карабаха, Нагдалян сказала:
«Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван заявляет, что Азербайджан ведёт войну не только с армией Армении и Нагорного Карабаха, но и с мирными жителями.
По данным армянской стороны, Турция не только поставляет Азербайджану оружие, но и боевиков. Также Армения выступает против снабжения Азербайджана израильскими вооружениями.
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