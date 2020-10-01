Ереван назвал число погибших военных Азербайджана

Согласно инфографике, опубликованной на странице Авиняна в Facebook , к 18.00 1 октября в боях в Карабахе убиты 1280 азербайджанских военных, ранены 2700 человек.

Сообщается также, что Азербайджан потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, 3 тяжелые огневые системы, 2 установки «Смерч» и 4 самолета.

Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить город Степанакерт. А министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что был сбит азербайджанский вертолет.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.