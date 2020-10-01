Пока вы не уснули: Собянин решил судьбу «удаленки» 

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Armenian Defense Ministry Press Service

Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ после заявления властей страны в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.

«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации», — сказал Мирзоян.

Центральное разведывательное управление США работает с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Сегодня Песков заявил, что у Кремля есть информация о том, что в настоящее время с политиком работают западные спецслужбы, а именно специалисты ЦРУ. Также он заявил, что в намерении Навального вернуться в Россию нет геройства, это может сделать любой гражданин страны.

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2" на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, говорится в сообщении регулятора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства внимательно следить за тем, что они говорят на публике, и не допускать двусмысленности в заявлениях, сообщает ТАСС. Необдуманные выказывания, по его словам, могут ударить по отечественной экономике.

Мишустин подчеркнул, что члены правительства должны осознавать, какая ответственность на них возложена. Роль чиновников правительства становится особенно важной в условиях экономического кризиса, отметил премьер.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании перевести 30 сотрудников на удаленный режим работы. Указ градоначальника был опубликован на его официальном сайте.

В документе говорится, что компании, которые ведут деятельность на территории столицы должны перевести на дистанционный режим работы 30% штата, а также всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания из перечня столичного Департамента здравоохранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил своим коллегам из России, США и Франции по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Его цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Эрдоган укорил Владимира Путина , Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.

В России прекратил действовать запрет на импорт нефтепродуктов из-за рубежа, сообщает «Интерфакс». Таким образом, власти разрешили ввозить в страну бензин, который зачастую бывает дешевле топлива, продаваемого на внутреннем рынке.

Запрет был введен 2 июня и распространялся на бензины, дизельное и судовое топливо, а также газойли иностранного производства. Срок действия был определен до 30 сентября, и правительство не стало его продлевать.

Инженер Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского был найден мертвым с тремя пакетами на голове. Об этом пишет Telegram-канал Hue.

По данным канала, тело инженера было обнаружено в его гараже в ГСК «Мечта-2» в Жуковском. Он сидел в своей машине Mitsubishi Lancer.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время право страхователей на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование может быть ограничено в силу факта учета сведений о взносах на их индивидуальных лицевых счетах.

Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.