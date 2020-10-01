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Пока вы не уснули: Собянин решил судьбу «удаленки» 

Сергей Василенок 43 минуты назад
Пока вы не уснули: Собянин решил судьбу «удаленки»
Фото: ТАСС
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Армения обратилась в ОДКБ после заявления Афганистана

Armenian Defense Ministry Press Service
Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ после заявления властей страны в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.

«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации», — сказал Мирзоян.

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В Кремле заявили о работе Навального на ЦРУ

Центральное разведывательное управление США работает с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня Песков заявил, что у Кремля есть информация о том, что в настоящее время с политиком работают западные спецслужбы, а именно специалисты ЦРУ. Также он заявил, что в намерении Навального вернуться в Россию нет геройства, это может сделать любой гражданин страны.
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Дания приняла решение по «Северному потоку-2»

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2" на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, говорится в сообщении регулятора.
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Мишустин потребовал от чиновников следить за словами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства внимательно следить за тем, что они говорят на публике, и не допускать двусмысленности в заявлениях, сообщает ТАСС. Необдуманные выказывания, по его словам, могут ударить по отечественной экономике.
Мишустин подчеркнул, что члены правительства должны осознавать, какая ответственность на них возложена. Роль чиновников правительства становится особенно важной в условиях экономического кризиса, отметил премьер.
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Собянин обязал перевести на удаленку 30% работников

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании перевести 30 сотрудников на удаленный режим работы. Указ градоначальника был опубликован на его официальном сайте.
В документе говорится, что компании, которые ведут деятельность на территории столицы должны перевести на дистанционный режим работы 30% штата, а также всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания из перечня столичного Департамента здравоохранения.
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Эрдоган ответил Путину, Трампу и Макрону по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил своим коллегам из России, США и Франции по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Его цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Эрдоган укорил Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.
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В России появится дешевый бензин

В России прекратил действовать запрет на импорт нефтепродуктов из-за рубежа, сообщает «Интерфакс». Таким образом, власти разрешили ввозить в страну бензин, который зачастую бывает дешевле топлива, продаваемого на внутреннем рынке.
Запрет был введен 2 июня и распространялся на бензины, дизельное и судовое топливо, а также газойли иностранного производства. Срок действия был определен до 30 сентября, и правительство не стало его продлевать.
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С тремя пакетами на голове: найден мертвым сотрудник ЦАГИ

Инженер Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского был найден мертвым с тремя пакетами на голове. Об этом пишет Telegram-канал Hue.
По данным канала, тело инженера было обнаружено в его гараже в ГСК «Мечта-2» в Жуковском. Он сидел в своей машине Mitsubishi Lancer.
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Россиянам вернут часть денег из ПФР

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время право страхователей на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование может быть ограничено в силу факта учета сведений о взносах на их индивидуальных лицевых счетах.
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Три страны готовят совместное заявление по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", — сказал Песков.

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В мире , Алексей Навальный , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЦАГИ , Пенсионный фонд РФ , Совет безопасности РФ , ЦРУ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters , Армения , Афганистан
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