Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили

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Неизвестный с заточкой атаковал Михаила Саакашвили в киевском ресторане 

Украина.ру и ещё 5 1 час назад
Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 30 сентября подвергся нападению в киевском ресторане Fabius. Об этом издание «Страна.UA» сообщило на следующий день со ссылкой на источник в полиции

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», — рассказал источник.

На видеозаписи инцидента видно, как к сидящему за столом Саакашвили подошел мужчина и начал ему что-то говорить. Его попытался оттеснить предположительно телохранитель экс-президента Грузии. К нему на подмогу подоспели еще двое мужчин, предположительно из охраны ресторана, которые загородили Саакашвили.
Через некоторое время злоумышленник начал уходить, но по пути приблизился к столику Саакашвили и сделал жест рукой, после чего направился к выходу.
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В мире , Видео , Кавказ , Криминал , Михаил Саакашвили , Грузия
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