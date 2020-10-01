Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 30 сентября подвергся нападению в киевском ресторане Fabius. Об этом издание «Страна.UA» сообщило на следующий день со ссылкой на источник в полиции

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», — рассказал источник.

На видеозаписи инцидента видно, как к сидящему за столом Саакашвили подошел мужчина и начал ему что-то говорить. Его попытался оттеснить предположительно телохранитель экс-президента Грузии. К нему на подмогу подоспели еще двое мужчин, предположительно из охраны ресторана, которые загородили Саакашвили.

Через некоторое время злоумышленник начал уходить, но по пути приблизился к столику Саакашвили и сделал жест рукой, после чего направился к выходу.