На Украине рассказали об операции против «вагнеровцев»

Операция по вывозу россиян должна была состояться 25 июля, но тогда вылететь из Минска им не дали. Журналист утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский
на совещании с начальником разведки Василием Бурбой
, первым зампредседателя СБУ Русланом Баранецким и руководителем Офиса главы государства Андреем Ермаком
принял решение перенести сроки вылета на 30 июля. Однако «после предательства и передачи данных о спецоперации в Белоруссию кем-то из участников совещания», россиян задержали в Минске, подчеркнул Бутусов.