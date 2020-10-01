На Украине рассказали об операции против «вагнеровцев»

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Журналист ссылается на документ уголовного дела по организации захвата 28 россиян на борту турецкого самолета, подготовленный пятым управлением департамента контрразведки СБУ. По его словам, в Минобороны купили билеты для иностранцев и знали, какой будет рассадка в лайнере.

Самолет с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов, как пишет Бутусов, обеспечила разведслужба Турции. В обмен на это Украина оказала содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, объявленного в розыск. «11 сентября турки показали Озера в Стамбуле — он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство. Это само по себе незаконно и требует расследования, кто и почему принял такое решение», — отмечает главред.

На борту находились четверо сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. Кроме того, в лайнере были добровольные помощники, а также прошедшие спецподготовку пилот и старший бортпроводник. Общая координация, управление и финансирование операции по сведениям Бутусова, осуществлялись совместно с американскими спецслужбами.

«Как только создавался легальный повод — кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэроруха" посадку и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех прочих подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне», — говорится в статье.

Операция по вывозу россиян должна была состояться 25 июля, но тогда вылететь из Минска им не дали. Журналист утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский на совещании с начальником разведки Василием Бурбой , первым зампредседателя СБУ Русланом Баранецким и руководителем Офиса главы государства Андреем Ермаком принял решение перенести сроки вылета на 30 июля. Однако «после предательства и передачи данных о спецоперации в Белоруссию кем-то из участников совещания», россиян задержали в Минске, подчеркнул Бутусов.

По его словам, 3 августа Бурба поднял вопрос о поиске источника утечки информации и предложил участникам совещания пройти проверку на полиграфе, а 5 августа он был уволен указом президента.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о срыве операции по захвату задержанных в Белоруссии россиян. Сначала информация об уголовном производстве не разглашалась. Но после того, как экс-глава офиса президента Андрей Богдан высказался об этом, ГБР посчитало, «что хранить молчание уже не имеет смысла».