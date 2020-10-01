Эрдоган выживает Россию с Южного Кавказа 

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня Мигранян, профессор МГИМО и бывший член Общественной палаты России , высказал мнение, что Эрдоган пообещал Азербайджану военную поддержку, в случае если Москва вмешается в его конфликт с Арменией, чтобы таким образом связать ей руки, оставив Ереван и Баку один на один.

«Если Эрдогану удастся добиться успеха в выполнении своего замысла, то он сможет вытеснить Россию с Южного Кавказа», — считает политолог.

Он назвал этот замысел турецкого президента частью его глобального плана по возрождению Османской империи, и высказал мнение, что если Россия не даст Турции отпор, то станет уязвимой перед нею, а глобальной войны избежать не удастся.