Эрдоган выживает Россию с Южного Кавказа 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа с помощью конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом политолог Андраник Мигранян заявил «Свободной прессе».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня Мигранян, профессор МГИМО и бывший член Общественной палаты России, высказал мнение, что Эрдоган пообещал Азербайджану военную поддержку, в случае если Москва вмешается в его конфликт с Арменией, чтобы таким образом связать ей руки, оставив Ереван и Баку один на один.
«Если Эрдогану удастся добиться успеха в выполнении своего замысла, то он сможет вытеснить Россию с Южного Кавказа», — считает политолог.
Он назвал этот замысел турецкого президента частью его глобального плана по возрождению Османской империи, и высказал мнение, что если Россия не даст Турции отпор, то станет уязвимой перед нею, а глобальной войны избежать не удастся.