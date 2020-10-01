Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху

Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Позднее стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить Степанакерт.
Сегодня президенты стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции - выступили с совместным заявлением, в котором «решительным образом осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта».