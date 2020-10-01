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Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Президенты России, США и Франции в совместном заявлении осудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и потребовали от Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров. Заявление лидеров трех стран размещено на сайте Кремля.
Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Позднее стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить Степанакерт.
Сегодня президенты стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции - выступили с совместным заявлением, в котором «решительным образом осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта».
«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», - говорится в совместном заявлении Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Лидеры трех стран также призвали глав Армении и Азербайджана возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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