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Белоруссия заявила об остром дефиците доверия к Украине 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Белоруссия заявила об остром дефиците доверия к Украине
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о дефиците доверия в отношениях с Украиной, передает «Интерфакс —Запад».

«Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз и подчеркнул, что «это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества».

Минск отмечает, что «нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков» породил объективные сомнения «в искренности их заявлений о дружбе». По словам Анатолия Глаза, «вольные и неуважительные рассуждения» главы украинского МИД на тему легитимности белорусских властей похожи на участие в конкурсе на хлесткие и пустые фигуры речи.
Белоруссия рассчитывает, что Украина при выстраивании двусторонних отношений «будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне, сможет освободиться от "удушающих объятий" своих западных партнёров"».
Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев официально будет называть Александра Лукашенко без указания его должности. Ранее Кулеба заявил, что прошедшая инаугурация Лукашенко не сделала его легитимным президентом Белоруссии. Минск в ответ обвинил Киев в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.
Отношения между двумя странами испортились в последние недели. Украина просила выдать ей задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, однако они вернулись в Россию. Минск обвинял Киев в управлении массовыми протестами, которые вспыхнули в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, которые, по официальным данным, выиграл Лукашенко.
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В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Дмитрий Кулеба , Анатолий Глаз , Александра Лукашенко , МИД , Интерфакс , Киев , Минск
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