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В Европе умоляют Баку и Ереван остановиться 

Павел Тиунов 1 час назад
В Европе умоляют Баку и Ереван остановиться
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич взмолилась о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Она подчеркнула, что никакие политические цели не стоят страданий местного населения.
ТАСС сообщает, что Пейчинович-Бурич призвала стороны исполнить требования Европейского суда по правам человека и прекратить военные действия. По ее словам, представителям Азербайджана и Армении необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы не допустить «серьезный гуманитарный кризис».

«Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания женщин, мужчин и детей», — подчеркнула генсек Совета Европы.

По словам Пейчинович-Бурич, она сожалеет о гибели солдат и мирных жителей, ставших жертвами политических амбиций.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Комментарии
В мире , ЕСПЧ , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Баку , Ереван
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