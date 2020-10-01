В Европе умоляют Баку и Ереван остановиться 

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич взмолилась о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Она подчеркнула, что никакие политические цели не стоят страданий местного населения.

ТАСС сообщает , что Пейчинович-Бурич призвала стороны исполнить требования Европейского суда по правам человека и прекратить военные действия. По ее словам, представителям Азербайджана и Армении необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы не допустить «серьезный гуманитарный кризис».

«Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания женщин, мужчин и детей», — подчеркнула генсек Совета Европы.

По словам Пейчинович-Бурич, она сожалеет о гибели солдат и мирных жителей, ставших жертвами политических амбиций.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.