Французские журналисты пострадали в Карабахе 

Французские журналисты пострадали в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня в Едином информационном центре при правительстве Армении сообщили, что в результате удара Армии Азербайджана в Карабахе пострадали два сотрудника французского издания Le Monde. В настоящее время обоих везут в больницу.

Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что его заместитель Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Карабахе и сейчас находится в бомбоубежище.