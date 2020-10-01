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Французские журналисты пострадали в Карабахе 

Артём Кульша 1 час назад
Французские журналисты пострадали в Карабахе
Фото: РИА Новости
Французские журналисты пострадали в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня в Едином информационном центре при правительстве Армении сообщили, что в результате удара Армии Азербайджана в Карабахе пострадали два сотрудника французского издания Le Monde. В настоящее время обоих везут в больницу.
Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что его заместитель Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Карабахе и сейчас находится в бомбоубежище.
Вчера военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что видел, как на передовой в районе города Мартакерта в Карабахе рухнул и взорвался вертолет или беспилотник, а сегодня — что азербайджанская армия произвела артиллерийский обстрел по городу Степанакерту.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
В мире , Тихон Дзядко , Семен Пегов
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