Пашинян ответил Путину

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«Пашинян заявил, что он приветствует призыв президентов трех стран к прекращению огня, и осудил позицию (президента Турции Тайипа) Эрдогана, отвергнувшего это предложение», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы армянского правительства.

Пашинян добавил, что держит постоянную связь с Россией . Премьер считает, что поведение Турции «создает проблемы для всего международного сообщества».

В пятницу Эрдоган выразил надежду, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии и «освобождение» Карабаха.

Также 2 октября Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности. Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В четверг Армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил о 1280 погибших военных Азербайджана и о 2,7 тыс. раненых.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.