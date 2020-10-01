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Тихановская позвала Путина в посредники 

Артём Кульша 1 час назад
Тихановская позвала Путина в посредники
Фото: РИА Новости
Если президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по ситуации в Белоруссии, будет очень хорошо. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила политик Светлана Тихановская.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение вести диалог с Россией по ситуации в Белоруссии. Сегодня Тихановская поддержала его в этом.

«Было бы очень хорошо, если бы Макрон пригласил Путина принять участие в переговорном процессе», — заявила она.

Политик заверила, что белорусская оппозиция открыта для диалога, хочет, чтобы соседние страны выступили посредником в переговорах об урегулировании ситуации в стране и чтобы эти переговоры проходили под знаком демократии. Она добавила, что пока оппозиция не получала сигналов о намерении соседей Белоруссии стать посредниками в переговорах.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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