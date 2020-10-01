Тихановская позвала Путина в посредники 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко , а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение вести диалог с Россией по ситуации в Белоруссии. Сегодня Тихановская поддержала его в этом.

«Было бы очень хорошо, если бы Макрон пригласил Путина принять участие в переговорном процессе», — заявила она.

Политик заверила, что белорусская оппозиция открыта для диалога, хочет, чтобы соседние страны выступили посредником в переговорах об урегулировании ситуации в стране и чтобы эти переговоры проходили под знаком демократии. Она добавила, что пока оппозиция не получала сигналов о намерении соседей Белоруссии стать посредниками в переговорах.