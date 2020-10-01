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В Великобритании составили план войны с Россией 

Павел Тиунов 32 минуты назад
В Великобритании составили план войны с Россией
Фото: РИА Новости
Великобритания составила план ведения «политической войны» с авторитарными противниками, в число которых входит Россия, сообщает РИА Новости. Об этом заявил начальник штаба обороны страны Ник Картер.
Кроме России в перечень якобы агрессивно настроенных государств попали Китай, Иран и КНДР. Картер подчеркнул, что режимы в вышеуказанных странах считают, что активно участвуют в «политической войне» против Запада в целом. Именно поэтому они поставили себе цель подорвать сплоченность, экономическую, политическую и социальную стабильность своих противников.
Например, Россия, по словам Картера, активно использует кибер-атаки и информационные войны. Практику спецслужб РФ берут их коллеги в Иране и Северной Корее, уверен начальник штаба обороны.

«Необходимо вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта», — пояснил он.

Картер добавил, что ответом на агрессивные действия «авторитарных врагов» должно стать создание союзов и укрепление взаимодействия между западными государствами.
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Комментарии
В мире , Армия , Ник Картер , РИА Новости , Великобритания
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