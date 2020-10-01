Пашинян назвал истинного противника Карабаха 

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«Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арменией и Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией», — написал Пашинян в Facebook.

Он отметил, что Карабах воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами.

«Этот терроризм в равной степени угрожает США, Ирану, РФ и Франции», — добавил Пашинян.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.