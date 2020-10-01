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Тихановская высказалась за участие России в переговорном процессе по ситуации в Белоруссии 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Тихановская высказалась об участии РФ в переговорах по Беларуси
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает на то, что Париж пригласит Москву к участию в переговорном процессе по урегулированию политической ситуации в Белоруссии. Об этом она заявила в четверг в эфире французской радиостанции RTL.
Она отметила, что поддерживает намерение президента Франции Эмманюэля Макрона вести диалог с Россией. "Я считаю, что это очень хорошо. Мы всегда говорили, что остаемся открытыми для диалога", — сказала Тихановская. "Конечно, мы хотим, чтобы соседние страны выступили посредником в этих переговорах, — отметила она. — Но мы пока не получали таких сигналов".

"Было бы очень хорошо, если бы президент Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе", — сказала Тихановская. По ее словам, Макрон во время встречи с ней в Литве 29 сентября "показал, что хорошо понимает ситуацию в Белоруссии". "Это была очень содержательная встреча, и он действительно понимает все нюансы обстановки", — сказала она.

Отвечая на вопрос, считает ли она, что Париж должен оказывать давление на Москву, Тихановская отметила, что идея оказания влияния на решения других стран ей не кажется правильной. "Мы хотим, чтобы переговоры с другими странами проходили под знаком демократии, а не давления", — сказала она.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Лукашенко, который возглавил страну уже в шестой раз. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты волеизъявления. На этом фоне в республике начались протесты, не стихающие уже более месяца. Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции, который призывает продолжать акции до объявления новых выборов.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Владимир Путин , RTL Group , Москва , Франция
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