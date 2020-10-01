Азербайджан бомбит Степанакерт 

Армия Азербайджана атаковала город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня в 8:54 по московскому времени WarGonzo (проект военного корреспондента Семена Пегова ) сообщил, что азербайджанские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел по Степанакерту.

«Два прилета. Паники в городе нет», — сообщил канал.

В 10:51 WarGonzo сообщил, что Азербайджан вновь, но на этот раз жестче (восемь прилетов) ударил по Степанакерту.

Вчера Пегов рассказал, что днем ранее побывал на передовой в районе города Мартакерта и видел, как рухнул и взорвался вертолет или беспилотник. Он оценил обстановку в городе как крайне тревожную и сообщил, что военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики не чувствуют паники, а на уровень их дисциплины и моральной крепости должны равняться многие подразделения в России и за границей.