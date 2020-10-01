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Азербайджан бомбит Степанакерт 

Артём Кульша 22 минуты назад
Армия Азербайджана атаковала город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня в 8:54 по московскому времени WarGonzo (проект военного корреспондента Семена Пегова) сообщил, что азербайджанские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел по Степанакерту.

«Два прилета. Паники в городе нет», — сообщил канал.

В 10:51 WarGonzo сообщил, что Азербайджан вновь, но на этот раз жестче (восемь прилетов) ударил по Степанакерту.
Вчера Пегов рассказал, что днем ранее побывал на передовой в районе города Мартакерта и видел, как рухнул и взорвался вертолет или беспилотник. Он оценил обстановку в городе как крайне тревожную и сообщил, что военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики не чувствуют паники, а на уровень их дисциплины и моральной крепости должны равняться многие подразделения в России и за границей.
Комментарии
В мире , Видео , Война, Карабах , Семен Пегов , Азербайджан , Армения
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