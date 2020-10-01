Пока вы спали: «Война в Карабахе перекинется на Россию» 

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Война в Нагорном Карабахе может перекинуться на Россию и Турцию. Об этом адмирал военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис заявил Bloomberg.

По его словам, война на Кавказе может перекинуться на территорию России и Турции, так как они активно поддерживают противоположные стороны — Армению и Азербайджан. При этом Ставридис уверен, что шансов на мирное урегулирование конфликта мало.

Благодаря проведенным реформам российские вооруженные силы в настоящее время находятся на пике боеспособности со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS).

По мнению авторов доклада «Russia's Military Modernization: An Assessment», после того, как ВС России показали свою низкую эффективность в конфликте с Грузией в 2008 году, были начаты реформы. И к 2020 году российские вооруженные силы «представляют собой потенциал, который не стоит игнорировать».

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой рассылать россиянам через личный кабинет на госуслугах предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир и домов. Это даст возможность оспорить оценку стоимости до выставления налога на недвижимость и снизить его на 20–30%, пишет газета «Известия».

По данным издания, предложение уже поддержали в Общественной палате России , Совете по оценочной деятельности при Минэке, а также в Палате налоговых консультантов.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в мире и недостаточного спроса на энергоносители нефть марки Brent может подешеветь до 35 долларов за баррель, а через месяц опуститься до 30 долларов, пишет газета «Известия».

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева , рынок нефти ждет глобальная трансформация, так как общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10%, а на восстановление потребуется минимум два-три года. При этом заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что от сильного падения цены на нефть пока сдерживает только сделка ОПЕК+.

Валерий Кистанов. Новый премьер Японии Ёсихидэ Суги намерен продолжить переговоры с Россией по поводу возвращения островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, а также добиться заключения мирного договора. При этом Суги может продвигать формулу «два плюс альфа», заявил «Свободной прессе» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН