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Пока вы спали: «Война в Карабахе перекинется на Россию» 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
Пока вы спали: «Война в Карабахе перекинется на Россию»
Фото: Reuters
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«Война в Карабахе перекинется на Россию»

Война в Нагорном Карабахе может перекинуться на Россию и Турцию. Об этом адмирал военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис заявил Bloomberg.
По его словам, война на Кавказе может перекинуться на территорию России и Турции, так как они активно поддерживают противоположные стороны — Армению и Азербайджан. При этом Ставридис уверен, что шансов на мирное урегулирование конфликта мало.
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Запад оценил боеспособность России

Благодаря проведенным реформам российские вооруженные силы в настоящее время находятся на пике боеспособности со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS).
По мнению авторов доклада «Russia's Military Modernization: An Assessment», после того, как ВС России показали свою низкую эффективность в конфликте с Грузией в 2008 году, были начаты реформы. И к 2020 году российские вооруженные силы «представляют собой потенциал, который не стоит игнорировать».
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Россиянам дадут возможность снижать налог на недвижимость

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой рассылать россиянам через личный кабинет на госуслугах предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир и домов. Это даст возможность оспорить оценку стоимости до выставления налога на недвижимость и снизить его на 20–30%, пишет газета «Известия».
По данным издания, предложение уже поддержали в Общественной палате России, Совете по оценочной деятельности при Минэке, а также в Палате налоговых консультантов.
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Нефтяным рынкам предрекли новое испытание

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в мире и недостаточного спроса на энергоносители нефть марки Brent может подешеветь до 35 долларов за баррель, а через месяц опуститься до 30 долларов, пишет газета «Известия».
По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, рынок нефти ждет глобальная трансформация, так как общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10%, а на восстановление потребуется минимум два-три года. При этом заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что от сильного падения цены на нефть пока сдерживает только сделка ОПЕК+.
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Япония перейдет к плану «Б» по Курилам

Новый премьер Японии Ёсихидэ Суги намерен продолжить переговоры с Россией по поводу возвращения островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, а также добиться заключения мирного договора. При этом Суги может продвигать формулу «два плюс альфа», заявил «Свободной прессе» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«По этой формуле подразумевается, что два острова Япония получает сразу, по декларации 1956 года, подписывает мирный договор, а потом ведутся переговоры о возврате двух более крупных островов — Кунашира и Итурупа», — отметил он.

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В мире , Валерий Кистанов , Александр Фролов , Джеймс Ставридис , Артем Деев , Общественная палата России , РАН , газета "Известия" , Bloomberg
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