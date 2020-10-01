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Сбитый военный вертолет Азербайджана упал на территорию Ирана 

Lenta.ru 59 минут назад
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По предварительным данным, вертолет упал на территории Ирана.
Ранее 1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что НКР воюет против международного терроризма. «Наша дипломатия одержала крупную победу. Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов. Арцах, Армения и армянский народ борются во имя глобальной безопасности», — пояснил политик.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Никол Пашинян , Араик Арутюнян , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Иран
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