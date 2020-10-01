Запад оценил мощь России 

Военная мощь России достигла пика возможностей со времен холодной войны. Об этом сообщает Bloomberg.
Вчера Международный институт стратегических исследований (Лондон) представил доклад «Модернизация российских вооруженных сил: оценка». В нем сказано, что после войны с Грузией в 2008 году, в ходе которой Вооруженные силы России показали низкую эффективность, Москва начала модернизировать армию, и к настоящему моменту ее мощь достигла пика возможностей со времен холодной войны.
Авторы исследования отметили, что российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, ядерный арсенал и Воздушно-космические силы России улучшились, сухопутные войска и Военно-морской флот также достигли прогресса, но более слабого и неравномерного.
«С 2014 года Россия аннексировала Крым, вела длительные боевые действия на востоке Украины и вмешалась в гражданскую войну в Сирии», — отметили эксперты.