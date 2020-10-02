Решена судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа

"Все ранее запланированные мероприятия (предвыборной) кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - говорится в опубликованном предвыборным штабом Трампа заявлении руководителя кампании Билла Степиена.
"Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - сообщил он, добавив, что вице-президент Майк Пенс, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат, "планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании".