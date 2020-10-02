Решена судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа

По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.

В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. По данным СМИ со ссылкой на источники, у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.