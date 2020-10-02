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Стала известна судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа

РИА Новостииещё 10
3 часа назад
Все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в виртуальный формат, сообщил его предвыборный штаб.
Решена судьба предвыборных мероприятий с участием Трампа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Все ранее запланированные мероприятия (предвыборной) кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - говорится в опубликованном предвыборным штабом Трампа заявлении руководителя кампании Билла Степиена.
По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.
"Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - сообщил он, добавив, что вице-президент Майк Пенс, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат, "планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании".
В ночь с четверга на пятницу стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. По данным СМИ со ссылкой на источники, у президента кашель и температура, у первой леди симптомов нет.
В мире,Самоубийство,Майк Пенс,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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