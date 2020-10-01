Трампа попросили расследовать дело Навального

Американская администрация должна провести расследование в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, считают председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и Роберт Менендес.
Соответствующее обращение направлено на имя президента США Дональда Трампа, передаёт ТАСС.
Мы пишем, чтобы попросить вас изучить, использовали ли власти РФ химическое или биологическое оружие против одного из своих собственных граждан и, следовательно, должны ли они подпадать под действие санкций, предусмотренных законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года… Отравление Навального вызывает особую тревогу, поскольку вещество «Новичок» было также использовано в марте 2018 года при нападении на Сергея Скрипаля в Солсбери, — говорится в документе.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. Британские спецслужбы заявил, что это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями.
В том случае ваша администрация пришла к выводу, что за нападением [на Скрипалей] стояли власти РФ, и это повлекло за собой санкции, США должны вновь дать ясно понять, что любое подобное поведение неприемлемо, — заявили сенаторы.
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера заявили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.
Как писал NEWS.ru ранее, Москва считает провокационными угрозы главы МИД ФРГ Хайко Мааса, которые прозвучали на сессии Генассамблеи ООН в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным.