Украина отказывается от мира в Донбассе

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу оказалось на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию переговоров, рассказал журналистам представитель России в ТКГ Борис Грызлов

По словам Грызлова, украинская делегация настаивает, чтобы переговоры велись без оформления протокола и какой-либо фиксации предложений и заявлений участников заседания.

Грызлов отметил, что по сути это означает отказ от ответственности сторон.

«Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — приводит «Украина.ру» слова Грызлова.

По мнению дипломата, такая позиция ставит под сомнение саму цель переговоров — достижение мира в Донбассе. Он также указал, что последние решения Киева, в частности, противоречащее минским соглашениям постановление о местных выборах, свидетельствует о намерении продолжать агрессию на юго-востоке Украины.

Грызлов призвал международных посредников переговорного процесса потребовать от Киева «конструктивного и ответственного отношения к достижению мира» в Донбассе.

Как сообщал «Рамблер», с 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».