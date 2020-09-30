Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украину обвинили в отказе от мира в Донбассе 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Украина отказывается от мира в Донбассе
Фото: ТАСС
Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу оказалось на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию переговоров, рассказал журналистам представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
По словам Грызлова, украинская делегация настаивает, чтобы переговоры велись без оформления протокола и какой-либо фиксации предложений и заявлений участников заседания.
Грызлов отметил, что по сути это означает отказ от ответственности сторон.

«Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — приводит «Украина.ру» слова Грызлова.

По мнению дипломата, такая позиция ставит под сомнение саму цель переговоров — достижение мира в Донбассе. Он также указал, что последние решения Киева, в частности, противоречащее минским соглашениям постановление о местных выборах, свидетельствует о намерении продолжать агрессию на юго-востоке Украины.
Грызлов призвал международных посредников переговорного процесса потребовать от Киева «конструктивного и ответственного отношения к достижению мира» в Донбассе.
Как сообщал «Рамблер», с 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 44
В мире , Борис Грызлов , ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть