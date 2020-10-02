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Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
ЕС должен «обозначить красные линии» для России и Турции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, ЕС необходимо «вести эффективный стратегический диалог» с Москвой и Анкарой, «принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств».
Он призвал «твердо обозначить красные линии», передает ТАСС.

«Необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», — сказал Макрон.

Напомним, французский публицист русского происхождения Дмитрий де Кошко заявил газете ВЗГЛЯД, что Макрон хочет позиционировать себя в качестве лидера Европы, который может диктовать России условия.
Эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что «положение Франции не позволяет ей что-то требовать от России», хотя в Европе «сейчас сложился такой расклад сил, при котором Франция де-факто является лидером Евросоюза».
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В мире , Видео , Политика , Станислав Ткаченко , Эммануэль Макрон , ЕС , Валдайский клуб , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Анкара , Москва , Турция
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