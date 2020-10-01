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Эрдоган ответил Путину, Трампу и Макрону по конфликту в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 16 39 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил своим коллегам из России, США и Франции по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Его цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо. Эрдоган укорил Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.
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Турецкий лидер также потребовал от Армении немедленно вывести свои войска. По его мнению, только после этого в регионе наступит мир.
Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В совместном заявлении они осудили «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта». Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также выразили соболезнования семьям убитых и раненых.
Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Reuters , США , Турция , Франция
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