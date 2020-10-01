Турецкий лидер также потребовал от Армении немедленно вывести свои войска. По его мнению, только после этого в регионе наступит мир.

Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В совместном заявлении они осудили «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта». Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах.