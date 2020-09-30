«Война будет долгой»: Армения готовится к последнему бою

Жители Армении считают Турцию зачинщиком обострения ситуации в Нагорном Карабахе и готовятся к большой войне, пишет Znak.com

Опрошенные изданием жители Еревана готовы идти на смерть, чтобы не допустить второго геноцида армян турками.

По словам местных жителей, сегодня все армяне понимают, что идет «последняя война».

«И вариантов тут два: либо мы победим и официально присоединим Арцах (Нагорный Карабах) к Армении, либо проиграем, и Армении больше не будет существовать. Поэтому и настрой к этому как к последнему бою. Но, несмотря на все происходящее, нам спокойно. Мы просто устали и больше не хотим бояться», — говорит жительница Еревана Нелли.

Ее супруг Сергей отмечает, что Арцах критически важен для Армении, поскольку прикрывает ее от Азербайджана и Турции. Если его не станет, армяне покинут свою страну, поскольку она «будет простреливаться насквозь из любой точки». По его словам, армяне «живыми Арцах не отдадут».

По мнению Сергея, ключевой игрок в конфликте именно «Турция, которая гонит к границам Армении орды наемников и боевиков из Сирии и Афганистана» с целью укрепиться на Кавказе.

«Турция строит новую империю и обладает нескончаемыми людскими ресурсами. Россия завязана с нами и Азербайджаном и, скорее всего, воздержится от какого-либо участия в конфликте», — считает он.

Жители Армении и армяне из-за рубежа шлют миллионные пожертвования на нужды Нагорного Карабаха. На крупных улицах Еревана проходит сбор гуманитарной помощи для жителей региона. В гостиницах раскуплены номера для размещения беженцев. Студенты массово сдают кровь для раненых. В военкоматах стоят очереди из добровольцев.

По словам одного из добровольцев, после обострения ситуации стало понятно, что за Азербайджаном «кто-то стоит выше».

«Там воюют турки, у Азербайджана даже F-16Х нет, поэтому наш враг — Турция и ее наемники с Сирии и Ливии, а значит, война будет долгой и никакой Путин ни Алиеву, ни Эрдогану не указ», — сказал мужчина.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.