Власти США отсудили у Сноудена $4,2 миллионов

Как сообщает Bloomberg, Сноуден по решению суда должен отказаться от прибыли, которую он получит от выступлений, где он мог распространять конфиденциальную информацию, говорится в вердикте окружного судьи США Лиама О’Грейди.

Правительство США ранее утверждало, что Сноуден был обязан представить рукопись своей книги «Личное дело» на рассмотрение в соответствии с соглашениями о секретности, которые он подписал с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

В своем вердикте судья О’Грэйди согласился с этой оценкой, постановив, что Сноуден «нарушил свои обязательства перед ЦРУ и АНБ».

В судебных документах команда юристов Сноудена утверждала, что толкование правительством соглашений о секретности является слишком широким и «потребует от бывших государственных служащих представить на рассмотрение все связанные с разведкой сведения, которые они могут обсуждать до конца своей жизни».

Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник АНБ покинул родину, попал в сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство. Сноуден продолжает жить и работать в Москве, откуда дистанционно даёт интервью, выступает на конференциях и семинарах.