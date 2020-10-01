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Власти США отсудили у Сноудена $4,2 млн 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Власти США отсудили у Сноудена $4,2 миллионов
Фото: globallookpress.com
Федеральный суд штата Вирджиния обязал бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена выплатить $4,2 млн доходов от его книги мемуаров «Личное дело» («Permanent Record»), так как у него не было разрешения на публикацию секретной информации.
Как сообщает Bloomberg, Сноуден по решению суда должен отказаться от прибыли, которую он получит от выступлений, где он мог распространять конфиденциальную информацию, говорится в вердикте окружного судьи США Лиама О’Грейди.
Правительство США ранее утверждало, что Сноуден был обязан представить рукопись своей книги «Личное дело» на рассмотрение в соответствии с соглашениями о секретности, которые он подписал с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).
В своем вердикте судья О’Грэйди согласился с этой оценкой, постановив, что Сноуден «нарушил свои обязательства перед ЦРУ и АНБ».
В судебных документах команда юристов Сноудена утверждала, что толкование правительством соглашений о секретности является слишком широким и «потребует от бывших государственных служащих представить на рассмотрение все связанные с разведкой сведения, которые они могут обсуждать до конца своей жизни».
Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник АНБ покинул родину, попал в сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.
Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство. Сноуден продолжает жить и работать в Москве, откуда дистанционно даёт интервью, выступает на конференциях и семинарах.
В 2019 году в одном из интервью Сноуден признался, что «оказался в ловушке в России» и неодобрительно относится к политике Владимира Путина, которую всегда критиковал.
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Комментарии
В мире , Эдвард Сноуден , Владимир Путин , АНБ , ЦРУ , США
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