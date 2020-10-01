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После обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана 

News.ru и ещё 11 1 час назад
В Баку обвинили Армению в гибели 16 мирных жителей
Фото: NEWS.ru
С момента обострения конфликта на территории Нагорного Карабаха, случившегося 27 сентября, в результате обстрелов со стороны Армении погибли 16 мирных граждан Азербайджана. Ещё 55 человек получили ранения.
Об этом 1 октября сообщили представители азербайджанской Генеральной прокуратуры. Отмечается, что ВС Армении совершали артобстрелы по территориям с плотным проживанием мирного населения Азербайджана.

К настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц, — цитирует ТАСС сообщение от Генпрокуратуры.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.
Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.
Как ранее писал NEWS.ru, представители Министерства обороны Азербайджана сообщили о потерях военной техники Армении на территории Нагорного Карабаха с момента обострения конфликта.
В ведомстве подчеркнули, что с указанного момента по 1 октября армия Баку в ходе боевых столкновения понесла существенный урон как в отношении живой силы, так и в плане боевой техники.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан
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