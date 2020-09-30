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Лукашенко сравнил Белоруссию с российским регионом 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
Лукашенко сравнил Белоруссию с российским регионом
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил республику с Брянской областью. По его словам, экономики страны и соседнего российского региона во многом похожи. Об этом он заявил на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, пишет БЕЛТА.

«Мы думаем, действуем одинаково… Нюансы всегда были и будут, но мы полны решимости их решить», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что межрегиональное взаимодействие Белоруссии и России приносит ощутимый экономический эффект обеим сторонам.
По его оценке, в ближайшие годы товарооборот между Белоруссией и Брянской областью может перевалить за миллиард долларов. В качестве перспективных сфер сотрудничества он назвал дорожное и жилищное строительство, однако отметил, что Белоруссии и Брянской области также следует развивать отношения в науке и технологиях.
Богомаз со своей стороны высоко оценил экономические отношения российского региона и соседнего государства. По его словам, более трети внешнеторгового оборота Брянской области приходится именно на Белоруссию.
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В мире , СНГ , Александр Богомаз , Александр Лукашенко , Брянская Область
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