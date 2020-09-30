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В Киеве избили до смерти сотрудницу посольства США 

РИА Новости 30 минут назад
В Киеве убили сотрудницу посольства США
Фото: РИА Новости
Сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в среду поступила информация о том, что женщину с травмой головы обнаружили в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе столицы. На месте выехали полицейские и представители других профильных служб.

"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя… В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 сантиметров, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", — говорится в сообщении.

Указывается, что в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.
Полицейские зарегистрировали сведения по данному факту, проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
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В мире , Происшествия , Киев , США
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