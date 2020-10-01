Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Парижанка нашла чемодан с 500 тысячами евро в подвале своей квартиры 

РИА Новости и ещё 4 45 минут назад
Женщина нашла €500 тысяч в своей квартире
Фото: РИА Новости
Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета Parisien.
Квартира, которую 55-летняя Анна получила в наследство от своей матери, расположена в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля. В августе женщина поручила риелторам подготовить продажу квартиры. В ходе этого процесса возник вопрос о примыкающем к ней подвале. Он был занят другим человеком и закрыт на цепь, хотя по документам числился среди унаследованной недвижимости.
Наследница оставила записку "неделикатному постояльцу" и, после того как в течение месяца он не откликнулся, вызвала слесаря. В результате расконсервации подвала, которая произошла в понедельник, был обнаружен чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро — всего более 500 тысяч.
Судя по всему, клад имеет криминальный след и вряд ли достанется обнаружившей его женщине. Вызванная полиция уже передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они постараются установить происхождение чемодана и его владельцев.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Видео
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение