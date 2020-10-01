Женщина нашла €500 тысяч в своей квартире

Парижанка обнаружила чемодан с более чем 500 тысячами евро в подвале унаследованной квартиры, сообщает газета Parisien.

Квартира, которую 55-летняя Анна получила в наследство от своей матери, расположена в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля. В августе женщина поручила риелторам подготовить продажу квартиры. В ходе этого процесса возник вопрос о примыкающем к ней подвале. Он был занят другим человеком и закрыт на цепь, хотя по документам числился среди унаследованной недвижимости.

Наследница оставила записку "неделикатному постояльцу" и, после того как в течение месяца он не откликнулся, вызвала слесаря. В результате расконсервации подвала, которая произошла в понедельник, был обнаружен чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро — всего более 500 тысяч.

Судя по всему, клад имеет криминальный след и вряд ли достанется обнаружившей его женщине. Вызванная полиция уже передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они постараются установить происхождение чемодана и его владельцев.