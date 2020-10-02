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СМИ: ЕС может ввести санкции против Минска «в обход» Кипра 

Газета.Ru и ещё 39 35 минут назад
В обход Кипра: ЕС может обложить Минск санкциями
Фото: газета.ру
ЕС может ввести санкции против Минска в обход блокировки решения со стороны Кипра, пишет The Guardian. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель имеет возможность обратиться к малоизвестному положению закона ЕС о санкциях, чтобы ввести рестрикции против Минска не единогласным решением, а большинством голосов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может принять решение проигнорировать отказ Кипра поддержать санкции против Белоруссии, об этом говорилось в кулуарах внепланового саммита лидеров стран ЕС, стартовавшего в Брюсселе в четверг, 1 октября.
Как пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, Боррель не исключает обращения к малоизвестному положению закона ЕС о санкциях, чтобы ввести рестрикции против Минска не единогласным решением, а большинством голосов.

«Люди действительно теряют терпение. Они расценивают происходящее, как политический захват заложников», — рассказал дипломат о настроениях в органах власти ЕС в связи с требованием Кипра ввести санкции против Турции в обмен на поддержку ограничительных мер против Белоруссии.

Осложняет положение дел то, что среди стран-членов ЕС практически не выказывается желания вводить санкции в отношении Турции, хотя председатель Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что «рассматриваются все варианты».

«Мы полностью солидарны с Грецией и Кипром в плане защиты их суверенных прав», — подчеркнул он.

«Это просто неуместно оставлять эту ситуацию без какой-либо реакции», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа о президентских выборах в Белоруссии, прошедших 9 августа, результаты которых, по мнению Запада и белорусской оппозиции, были сфальсифицированы.
По словам европейских делегатов, в то время как Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Минска, чтобы продемонстрировать поддержку «демократического движения» в Белоруссии, тупиковая ситуация в ЕС, где решения принимаются единогласно, «может стоить всему блоку доверия».
В проекте итогового заявления саммита указано, что лидеры ЕС осуждают насилие против мирных демонстрантов в Белоруссии и не признают результаты выборов. Также в документе указывается, что «ограничительные меры должны быть введены без промедления».
Президент Кипра Никос Анастасиадис, со своей стороны, заручился поддержкой Австрии, которая упрекнула своих европейских коллег за то, что они не поддерживают Никосию, пишет Reuters.

«Европейский Союз, наконец, должен показать президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, где проходят наши красные линии. Это означает прекращение переговоров о расширении [ЕС со включением Турции], и [введение] санкций [против Анкары]», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Тем временем сам Эрдоган направил письмо всем лидерам ЕС, кроме Греции и Кипра, в котором призвал блок «справедливо относиться к Анкаре» и обвинил Афины и Никосию в создании напряженности в спорных водах Восточного Средиземноморья.
Германия выступила против введения санкций ЕС в отношении Турции, опасаясь, что это будет способствовать росту эскалации в регионе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что она «является сторонником поиска мирного решения».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что солидарность ЕС с Кипром «не подлежит обсуждению». При этом никто из стран-лидеров ЕС не предложил выхода из тупика.
При этом, Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции, если Никосия согласится изменить свою позицию и одобрить санкции по Белоруссии, рассказал другой высокопоставленный дипломат ЕС.

«Идея состоит в том, чтобы припугнуть Турцию ответными мерами, если она продолжит бурение и другие провокации в водах Кипра и Греции. Это означает предоставить Кипру гарантии и убедить Никосию снять свое вето по санкциям в отношении Белоруссии», — указал европолитик.

Конфликт Греции и Турции начался в августе нынешнего года из-за фактического захвата Анкарой части континентального шельфа. Обстановка в Средиземноморье из-за споров двух стран крайне напряженная, так как Анкара подкрепила «свои права» на территорию военными кораблями. Афины ответили тем же, частично получив военную поддержку от Франции.
Кипр также имеет серьезные претензии к Анкаре как минимум на фоне почти 50-летней оккупации части острова путем создания на его территории непризнанной республики Северный Кипр.
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Комментарии 1
В мире , Европа , Саммит , Выборы в Белоруссии , Шарль Мишель , Жозеп Боррель , Ангела Меркель , Себастьян Курц , Никос Анастасиадис , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , The Guardian , Reuters , Брюссель
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