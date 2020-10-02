В обход Кипра: ЕС может обложить Минск санкциями

ЕС может ввести санкции против Минска в обход блокировки решения со стороны Кипра , пишет The Guardian. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель имеет возможность обратиться к малоизвестному положению закона ЕС о санкциях, чтобы ввести рестрикции против Минска не единогласным решением, а большинством голосов.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может принять решение проигнорировать отказ Кипра поддержать санкции против Белоруссии , об этом говорилось в кулуарах внепланового саммита лидеров стран ЕС, стартовавшего в Брюсселе в четверг, 1 октября.

Как пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, Боррель не исключает обращения к малоизвестному положению закона ЕС о санкциях, чтобы ввести рестрикции против Минска не единогласным решением, а большинством голосов.

«Люди действительно теряют терпение. Они расценивают происходящее, как политический захват заложников», — рассказал дипломат о настроениях в органах власти ЕС в связи с требованием Кипра ввести санкции против Турции в обмен на поддержку ограничительных мер против Белоруссии.

Осложняет положение дел то, что среди стран-членов ЕС практически не выказывается желания вводить санкции в отношении Турции, хотя председатель Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что «рассматриваются все варианты».

«Мы полностью солидарны с Грецией и Кипром в плане защиты их суверенных прав», — подчеркнул он.

«Это просто неуместно оставлять эту ситуацию без какой-либо реакции», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа о президентских выборах в Белоруссии, прошедших 9 августа, результаты которых, по мнению Запада и белорусской оппозиции, были сфальсифицированы.

По словам европейских делегатов, в то время как Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Минска, чтобы продемонстрировать поддержку «демократического движения» в Белоруссии, тупиковая ситуация в ЕС, где решения принимаются единогласно, «может стоить всему блоку доверия».

В проекте итогового заявления саммита указано, что лидеры ЕС осуждают насилие против мирных демонстрантов в Белоруссии и не признают результаты выборов. Также в документе указывается, что «ограничительные меры должны быть введены без промедления».

Президент Кипра Никос Анастасиадис , со своей стороны, заручился поддержкой Австрии, которая упрекнула своих европейских коллег за то, что они не поддерживают Никосию, пишет Reuters.

«Европейский Союз, наконец, должен показать президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, где проходят наши красные линии. Это означает прекращение переговоров о расширении [ЕС со включением Турции], и [введение] санкций [против Анкары]», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Тем временем сам Эрдоган направил письмо всем лидерам ЕС, кроме Греции и Кипра, в котором призвал блок «справедливо относиться к Анкаре» и обвинил Афины и Никосию в создании напряженности в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Германия выступила против введения санкций ЕС в отношении Турции, опасаясь, что это будет способствовать росту эскалации в регионе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что она «является сторонником поиска мирного решения».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что солидарность ЕС с Кипром «не подлежит обсуждению». При этом никто из стран-лидеров ЕС не предложил выхода из тупика.

При этом, Евросоюз может ввести санкции в отношении Турции, если Никосия согласится изменить свою позицию и одобрить санкции по Белоруссии, рассказал другой высокопоставленный дипломат ЕС.

«Идея состоит в том, чтобы припугнуть Турцию ответными мерами, если она продолжит бурение и другие провокации в водах Кипра и Греции. Это означает предоставить Кипру гарантии и убедить Никосию снять свое вето по санкциям в отношении Белоруссии», — указал европолитик.

Конфликт Греции и Турции начался в августе нынешнего года из-за фактического захвата Анкарой части континентального шельфа. Обстановка в Средиземноморье из-за споров двух стран крайне напряженная, так как Анкара подкрепила «свои права» на территорию военными кораблями. Афины ответили тем же, частично получив военную поддержку от Франции.

Кипр также имеет серьезные претензии к Анкаре как минимум на фоне почти 50-летней оккупации части острова путем создания на его территории непризнанной республики Северный Кипр.