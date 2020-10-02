В обход Кипра: ЕС может обложить Минск санкциями

Евросоюз внёс в санкционный список двух россиян и четыре российские компании, участвовавшие в строительстве Крымского моста. В документе ЕС утверждается, что строительство моста якобы «направлено на укрепление контроля Российской Федерации над Крымом и дальнейшую изоляцию полуострова от Украины ». В Совфеде отметили, что ограничительные меры не окажут никакого влияния на Россию, а в Госдуме напомнили, что воссоединение полуострова с Россией является «историческим и необратимым процессом».

Евросоюз внёс в санкционный список двух россиян и четыре российские организации, принимавшие участие в строительстве Крымского моста.

Под действие рестрикций попали организации АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот Якутск », ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Все они, как отмечается в опубликованном ЕС документе, так или иначе имели отношение к строительству моста.

Указанным лицам и организациям запрещён доступ на территорию ЕС, а в случае наличия их активов в банках Европы они будут заморожены, напоминает ТАСС. Также европейскому бизнесу запрещается вести дела с попавшими под санкции компаниями.

В документе утверждается, что строительство моста «направлено на укрепление контроля Российской Федерации над Крымом и Севастополем и дальнейшую изоляцию полуострова от Украины».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT отметил, что никакого влияния на Россию эти санкции не окажут, и добавил, что в ЕС уже «не могут свернуть с пути введения ограничений».

«Они встали на определённый путь, себе направленность задали и с неё свернуть не могут. Создаётся такое впечатление, как в социалистическом соревновании, которое было во времена Советского Союза: кто больше санкций введёт против России. Вот они и соревнуются», — отметил парламентарий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал введение рестрикций «мелкими пакостями» и заявил, что присоединение Крыма является «историческим и необратимым процессом».

«Люди, которые строили Крымский мост и обеспечили железнодорожное сообщение с материком, увековечили себя для жителей полуострова и всей России. Все эти санкции — это лишь постскриптум от бессильной злобы», — заявил Бальбек.

В июле 2018 года Евросоюз также вводил санкции в отношении российских компаний, связанные с воссоединением Крыма с Россией и строительством Крымского моста. Тогда под ограничительные меры попали организации ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест» , ООО «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив» , АО «ВАД» и ООО «Стройгазмонтаж».

МИД России , комментируя тогда решение ЕС, назвал его «прискорбным», а принятые односторонние рестрикции — нелигитимными. В ведомстве отметили, что такие действия являются попыткой вмешаться во внутренние дела России.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, является самым протяжённым в России: его длина составляет 19 км.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая 2018 года, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин . Изначально открытие автодорожной части моста было запланировано на конец 2018 года, однако строители выполнили работы с опережением контрактного срока.

23 декабря 2019 года Владимир Путин запустил движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему на специальном пассажирском поезде из Керчи в Тамань.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя — для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его с начала, а мы восстанавливаем это движение», — отмечал Путин.

Первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Севастополь утром 25 декабря, преодолев 2471 км за 43,5 часа.

До этого, 24 декабря, в Крым отправился первый поезд из Москвы, спустя 33 часа он прибыл в Симферополь.

Европейский союз высказал недовольство запуском движения по мосту, назвав произошедшее «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».