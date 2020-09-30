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На руке Байдена во время дебатов заметили катетер 

Lenta.ru 1 час назад
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
Фото: телеграм-канал «РИА Новости: Выборы в США»
Зрители президентских дебатов в США между действующим американским главой Дональдом Трампом и кандидатом от Республиканской партии Джо Байдена заметили у последнего на руке катетер. Об этом сообщает РИА Новости, видео с отрывком дебатов опубликовано на сайте C-Span.
Во время жестикуляции Байдена видно, что из его рукава торчит некий продолговатый предмет, который затем проваливается внутрь. Пользователь, выложивший отрывок в сеть, отмечает, что это похоже на «периферический катетер 4».
Ранее сообщалось, что штаб Байдена начал выпускать футболки с просьбой заткнуться в адрес нынешнего американского лидера. На футболках напечатано лицо расстроенного Трампа, а поверх — надпись «Заткнись, мужик», которой Байден попытался остановить соперника во время дебатов. Одежду продают по 30-33 доллара за штуку.
Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , РИА Новости , США
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