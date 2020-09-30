На руке Байдена во время дебатов заметили катетер 

Во время жестикуляции Байдена видно, что из его рукава торчит некий продолговатый предмет, который затем проваливается внутрь. Пользователь, выложивший отрывок в сеть, отмечает, что это похоже на «периферический катетер 4».

Ранее сообщалось, что штаб Байдена начал выпускать футболки с просьбой заткнуться в адрес нынешнего американского лидера. На футболках напечатано лицо расстроенного Трампа, а поверх — надпись «Заткнись, мужик», которой Байден попытался остановить соперника во время дебатов. Одежду продают по 30-33 доллара за штуку.

Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.