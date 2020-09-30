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Преступление против человечества: мир против Лукашенко 

Артём Кульша 1 час назад
Преступление против человечества: мир против Лукашенко
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил преступления против человечества и должен быть за это осужден. Соответствующая петиция, как сообщает пресс-служба движения «Страна для жизни», была направлена в Международный уголовный суд.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Некоторое время назад более 37 тысяч человек из 102 стран мира подписали петицию в адрес Международного уголовного суда с призывом возбудить в отношении Лукашенко уголовное дело за преступления против человечества. По мнению подписантов, белорусский президент захватил власть путем фальсификации выборов и жестокого подавления мирных протестов.

«Мы, беларусы, заявляем, что Лукашенко лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Белоруссии, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов», — сказано в петиции.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, а российско-белорусские отношения не подвержены конъюнктуре и времени и построены на принципах равноправия, они — исключительно братские, добрососедские и подлинно союзнические.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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