Преступление против человечества: мир против Лукашенко 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил преступления против человечества и должен быть за это осужден. Соответствующая петиция, как сообщает пресс-служба движения «Страна для жизни», была направлена в Международный уголовный суд.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Некоторое время назад более 37 тысяч человек из 102 стран мира подписали петицию в адрес Международного уголовного суда с призывом возбудить в отношении Лукашенко уголовное дело за преступления против человечества. По мнению подписантов, белорусский президент захватил власть путем фальсификации выборов и жестокого подавления мирных протестов.

«Мы, беларусы, заявляем, что Лукашенко лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Белоруссии, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов», — сказано в петиции.