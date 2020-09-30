Стало известно местонахождение Елены Левченко 

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники полиции задержали Левченко в аэропорту перед вылетом ее рейса, доставили ее в Ленинское районное управление внутренних дел и составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ее адвокат рассказал, что в настоящее время баскетболистка находится в Центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, а его туда не пускают, ссылаясь на пандемию коронавирусной инфекции. Сегодня в 12:00 суд Ленинского района Минска должен в открытом режиме рассмотреть дело в отношении Левченко.