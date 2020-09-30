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Стало известно местонахождение Елены Левченко 

Артём Кульша 8 минут назад
Стало известно местонахождение Елены Левченко
Фото: РИА Новости
Баскетболистка Елена Левченко находится в центре изоляции правонарушителей. Об этом сообщает Tut.by.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники полиции задержали Левченко в аэропорту перед вылетом ее рейса, доставили ее в Ленинское районное управление внутренних дел и составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Ее адвокат рассказал, что в настоящее время баскетболистка находится в Центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, а его туда не пускают, ссылаясь на пандемию коронавирусной инфекции. Сегодня в 12:00 суд Ленинского района Минска должен в открытом режиме рассмотреть дело в отношении Левченко.
В 12:30 друзья и болельщики баскетболистки, всего около 100 человек, собрались возле ЦИП на Окрестина. В числе прочих там присутствуют теннисистка Ольга Барабанщикова, футболисты Василий Хомутовский и Сергей Подолинский, легкоатлеты Яна Максимова и Андрей Кравченко, музыкант Павел Сыроежкин и журналисты Влад Татур и Александр Ивулин.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
В мире , Андрей Кравченко , Василий Хомутовский , Елена Левченко
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