Стало известно местонахождение Елены Левченко 

Баскетболистка Елена Левченко находится в центре изоляции правонарушителей. Об этом сообщает Tut.by.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сотрудники полиции задержали Левченко в аэропорту перед вылетом ее рейса, доставили ее в Ленинское районное управление внутренних дел и составили протокол о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Ее адвокат рассказал, что в настоящее время баскетболистка находится в Центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, а его туда не пускают, ссылаясь на пандемию коронавирусной инфекции. Сегодня в 12:00 суд Ленинского района Минска должен в открытом режиме рассмотреть дело в отношении Левченко.
В 12:30 друзья и болельщики баскетболистки, всего около 100 человек, собрались возле ЦИП на Окрестина. В числе прочих там присутствуют теннисистка Ольга Барабанщикова, футболисты Василий Хомутовский и Сергей Подолинский, легкоатлеты Яна Максимова и Андрей Кравченко, музыкант Павел Сыроежкин и журналисты Влад Татур и Александр Ивулин.