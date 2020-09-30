Баку: два армянских Су-25 врезались в гору

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что два армянских Су-25 врезались в гору и взорвались, передает 30 сентября «Sputnik Азербайджан».

По словам Гаджиева, происшествие случилось накануне. Су-25 взлетели на территории Армении Ереван , заявивший, что штурмовик был сбит турецким истребителем F-16, выдает неправильную информацию собственным гражданам, утверждают в Баку

«Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны», — отметил Гаджиев.

Он назвал заявление Еревана об участии третьей стороны в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе попыткой отвлечь внимание от своей агрессивной политики.

29 сентября министерство обороны Армении заявило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб. Минобороны Азербайджана назвал эти сообщения фантазией, а президент Ильхам Алиев сказал, что Турция оказывает Баку исключительно моральную поддержку.

Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. 27 сентября на территории непризнанной республики начались бои. Стороны обвиняют друг друга в провокации.