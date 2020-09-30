В Париже прогремел мощный взрыв 

Major blast heard all over Paris and nearby suburbs, source unclear pic.twitter.com/b2MxIIsEuJ— Reuters (@Reuters) September 30, 2020 В Париже произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, взрыв, причина которого пока не известен, был настолько сильным, что был слышен во всех районах города и даже близлежащих пригородах. Других подробностей произошедшего агентство не привело.

В январе 2019 года, как сообщал «Рамблер», в доме на улице Тревиз в девятом округе Парижа произошел взрыв. Его причиной стала утечка газа. После этого возник пожар. В результате произошедшего погибли четыре человека, около 50 человек пострадали.

4 августа неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли более 200 человек, пострадали более семи тысячи человек.