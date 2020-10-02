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Евросоюз не вводит санкций против Турции 

RT на русском и ещё 7 56 минут назад
Евросоюз не вводит санкций против Турции
Фото: Reuters
Лидеры стран Европейского союза не ввели санкции против Турции из-за действий страны в Средиземном море, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах», — цитирует ТАСС Мишеля.

Он отметил, что с другой стороны ЕС выразил приверженность своим ценностям и солидарность с Грецией и Кипром.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, в случае продолжения провокаций в отношении Кипра.
Ранее НАТО объявило о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией.
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В мире , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , ИТАР-ТАСС , Турция
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