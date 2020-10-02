Евросоюз не вводит санкций против Турции 

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«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах», — цитирует ТАСС Мишеля.

Он отметил, что с другой стороны ЕС выразил приверженность своим ценностям и солидарность с Грецией и Кипром.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, в случае продолжения провокаций в отношении Кипра.