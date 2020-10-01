Водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты

Польский водолаз Томаш Стахура, который исследует затонувший в Балтийском море немецкий корабль, рассказал о находках на борту. Он отметил, что там, в частности, может оказаться и Янтарная комната. Его слова передает телеканал «Звезда».

Стахура отметил, что корабль «Карлсруэ» в 1945 году шел из Кенигсберга (нынешний Калининград ) в Германию и затонул по пути возле польского городка Устка.

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход "Карлсруэ" был их последней возможностью», — подчеркнул водолаз.

Как сообщает издание «360», корабль был найден почти целым. На его борту обнаружили фарфор, военные машины, ящики с неизвестным пока содержимым и документ, в котором значилось, что корабль перевозил тысячу человек и 3,6 тонн «всевозможных материалов».

В 2019 году сообщалось, что Янтарная комната может находиться в польском городе Мамерки, где расположен комплекс немецких бункеров времен Второй мировой. Там нашли вход в туннель, который не использовался с момента отступления армии Вермахта.