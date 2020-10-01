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Водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты на борту затонувшего корабля 

Lenta.ru и ещё 3 59 минут назад
Водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты
Фото: РИА Новости
Польский водолаз Томаш Стахура, который исследует затонувший в Балтийском море немецкий корабль, рассказал о находках на борту. Он отметил, что там, в частности, может оказаться и Янтарная комната. Его слова передает телеканал «Звезда».
Стахура отметил, что корабль «Карлсруэ» в 1945 году шел из Кенигсберга (нынешний Калининград) в Германию и затонул по пути возле польского городка Устка.

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход "Карлсруэ" был их последней возможностью», — подчеркнул водолаз.

Как сообщает издание «360», корабль был найден почти целым. На его борту обнаружили фарфор, военные машины, ящики с неизвестным пока содержимым и документ, в котором значилось, что корабль перевозил тысячу человек и 3,6 тонн «всевозможных материалов».
В 2019 году сообщалось, что Янтарная комната может находиться в польском городе Мамерки, где расположен комплекс немецких бункеров времен Второй мировой. Там нашли вход в туннель, который не использовался с момента отступления армии Вермахта.
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Комментарии
В мире , ТК "Звезда" , Германия , Калининград , Кенигсберг
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