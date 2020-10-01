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В Китае за сутки выявили 21 новый случай COVID-19

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
За минувшие сутки в Китае был выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что у 11 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 10 — бессимптомно.
Все случаи оказались ввозными. Семь из них обнаружили в Шанхае, два - в провинции Гуандун, по одному - в провинциях Сычуань и Шэньси. Новых смертельных случаев не зафиксировано.
С декабря 2019 года от коронавируса в Китае скончались от коронавируса 4 634 человека, всего выявлено 85 414 случаев заражения, 80 594 пациента были выписаны из больниц.
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