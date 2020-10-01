В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Китае был выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

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Отмечается, что у 11 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 10 — бессимптомно.

Все случаи оказались ввозными. Семь из них обнаружили в Шанхае, два - в провинции Гуандун, по одному - в провинциях Сычуань и Шэньси. Новых смертельных случаев не зафиксировано.