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«Необъявленная война»: Китай отказывается от российских продуктов 

Deita.ru и ещё 15 1 час назад
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19
Фото: ТАСС
Китай начал ограничивать импорт российской рыбы, официальная причина — вирус SARS-CoV-2, обнаруженный на упаковках продукции, сообщает ИА DEITA.RU.
Эту проблему обсудили на совещании Россельхознадзора 30 сентября. От Китая было получено несколько официальных заявлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России были обнаружены следы возбудителя COVID-19. Китайская сторона уточнила, что на судах коронавирус не обнаружили, но инфекцию подхватили два грузчика на складе, куда была доставлена рыба. Так что китайские власти видят проблему всё-таки на российской стороне и просят приостановить поставки.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что в течение последнего месяца уже четырём российским компаниям прикрыли выход на китайский рынок. При этом непонятно, как вообще коронавирус попал на упаковки, если при первичном заходе в порт SARS-CoV-2 не обнаружили, а потом на складе он появился. Тем не менее, Россельхознадзору пришлось по установленному порядку закрыть судам доступ в порты Китая с поставками продукции.
Однако 60% импорта российской рыбы идёт именно в Китай. В 2019 году в КНР было отправлено рыбной продукции более чем на 3 миллиарда долларов. Так что подобные ограничения по импорту — это ощутимый ущерб для России.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев даже назвал сложившуюся ситуацию «необъявленной торговой войной». Ведь ограничения как раз совпали по времени с попытками китайских трейдеров сбить закупочные цены. И им это удалось: среднюю цену на тонну минтая, например, удалось сбить до $1150, что на 20% ниже прошлогодней цены. Ущерб рыбопромышленникам составил 1,5 миллиарда рублей. Трейдеры пытаются снизить цену дальше: на складах остаётся ещё порядка 90 тысяч тонн минтая, который трейдеры называют «подозрительным».
А на носу охотоморская минтаевая путина, и если ограничения на тот момент всё ещё будут действовать, убытки рыбопромышленников могут составить до 100 миллионов долларов (более 7 миллиардов рублей).
Россельхознадзор предлагает организовать на базе надзорного ведомства лабораторные исследования по выявлению (подтверждению отсутствия) коронавируса на упаковках. И протоколы испытаний использовать в качестве аргумента при дальнейшем взаимодействии с Китаем.
При этом в мире отсутствуют исследования, подтверждающие, что коронавирус распространяется через упаковку и непосредственно через пищу. Это заявляют аж во Всемирной организации здравоохранения.
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Комментарии
В мире , Другое , Герман Зверев , Россельхознадзор , ВОЗ , РИА "Дейта" , Китай
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