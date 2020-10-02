В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

Китай начал ограничивать импорт российской рыбы, официальная причина — вирус SARS-CoV-2, обнаруженный на упаковках продукции, сообщает ИА DEITA.RU.

Эту проблему обсудили на совещании Россельхознадзора 30 сентября. От Китая было получено несколько официальных заявлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России были обнаружены следы возбудителя COVID-19. Китайская сторона уточнила, что на судах коронавирус не обнаружили, но инфекцию подхватили два грузчика на складе, куда была доставлена рыба. Так что китайские власти видят проблему всё-таки на российской стороне и просят приостановить поставки.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что в течение последнего месяца уже четырём российским компаниям прикрыли выход на китайский рынок. При этом непонятно, как вообще коронавирус попал на упаковки, если при первичном заходе в порт SARS-CoV-2 не обнаружили, а потом на складе он появился. Тем не менее, Россельхознадзору пришлось по установленному порядку закрыть судам доступ в порты Китая с поставками продукции.

Однако 60% импорта российской рыбы идёт именно в Китай. В 2019 году в КНР было отправлено рыбной продукции более чем на 3 миллиарда долларов. Так что подобные ограничения по импорту — это ощутимый ущерб для России.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев даже назвал сложившуюся ситуацию «необъявленной торговой войной». Ведь ограничения как раз совпали по времени с попытками китайских трейдеров сбить закупочные цены. И им это удалось: среднюю цену на тонну минтая, например, удалось сбить до $1150, что на 20% ниже прошлогодней цены. Ущерб рыбопромышленникам составил 1,5 миллиарда рублей. Трейдеры пытаются снизить цену дальше: на складах остаётся ещё порядка 90 тысяч тонн минтая, который трейдеры называют «подозрительным».

А на носу охотоморская минтаевая путина, и если ограничения на тот момент всё ещё будут действовать, убытки рыбопромышленников могут составить до 100 миллионов долларов (более 7 миллиардов рублей).

Россельхознадзор предлагает организовать на базе надзорного ведомства лабораторные исследования по выявлению (подтверждению отсутствия) коронавируса на упаковках. И протоколы испытаний использовать в качестве аргумента при дальнейшем взаимодействии с Китаем.