Макрон использовал Тихановскую 

Все новости на карте

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Макрон встретился с Тихановской в Литве. Оппозиционерка попросила французского лидера посодействовать в налаживании диалога с белорусскими властями, а также в освобождении политзаключенных. Президент Франции ответил, что Европа заинтересована в урегулировании белорусского кризиса, и указал на роль ОБСЕ в решении вопроса.

«Макрон ищет свою роль в политическом урегулировании белорусского кризиса», — заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Михаил Ремизов согласился с коллегой, заявив, что французский президент таким образом выдвигает себя на роль лидера европейской дипломатии. Макрон, по его мнению, желает не установить связь с оппозицией, а продемонстрировать несогласие с переизбранием Александра Лукашенко на пост главы республики.

«В Париже настроены в плане белорусского кризиса на «игру вдолгую» и уверены: кризис завершится на условиях Евросоюза», — подчеркнул эксперт.

Кортунов в свою очередь признает, что без участия Брюсселя в решении белорусского вопроса не обойтись. Франции, по его словам, урегулировать ситуацию в республике в одиночку не удастся, резюмировал аналитик.