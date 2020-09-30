Макрон использовал Тихановскую 

Президент Франции Эммануэль Макрон использует встречу с экс-кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы заявить о себе, как о «лидере европейской дипломатии», заявил газете «Взгляд» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. При этом, по его словам, решение белорусского вопроса невозможно без вовлечения руководства Евросоюза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Макрон встретился с Тихановской в Литве. Оппозиционерка попросила французского лидера посодействовать в налаживании диалога с белорусскими властями, а также в освобождении политзаключенных. Президент Франции ответил, что Европа заинтересована в урегулировании белорусского кризиса, и указал на роль ОБСЕ в решении вопроса.
«Макрон ищет свою роль в политическом урегулировании белорусского кризиса», — заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Михаил Ремизов согласился с коллегой, заявив, что французский президент таким образом выдвигает себя на роль лидера европейской дипломатии. Макрон, по его мнению, желает не установить связь с оппозицией, а продемонстрировать несогласие с переизбранием Александра Лукашенко на пост главы республики.
«В Париже настроены в плане белорусского кризиса на «игру вдолгую» и уверены: кризис завершится на условиях Евросоюза», — подчеркнул эксперт.
Кортунов в свою очередь признает, что без участия Брюсселя в решении белорусского вопроса не обойтись. Франции, по его словам, урегулировать ситуацию в республике в одиночку не удастся, резюмировал аналитик.