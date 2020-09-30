Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Макрон использовал Тихановскую 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Макрон использовал Тихановскую
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон использует встречу с экс-кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы заявить о себе, как о «лидере европейской дипломатии», заявил газете «Взгляд» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. При этом, по его словам, решение белорусского вопроса невозможно без вовлечения руководства Евросоюза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Макрон встретился с Тихановской в Литве. Оппозиционерка попросила французского лидера посодействовать в налаживании диалога с белорусскими властями, а также в освобождении политзаключенных. Президент Франции ответил, что Европа заинтересована в урегулировании белорусского кризиса, и указал на роль ОБСЕ в решении вопроса.

«Макрон ищет свою роль в политическом урегулировании белорусского кризиса», — заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Михаил Ремизов согласился с коллегой, заявив, что французский президент таким образом выдвигает себя на роль лидера европейской дипломатии. Макрон, по его мнению, желает не установить связь с оппозицией, а продемонстрировать несогласие с переизбранием Александра Лукашенко на пост главы республики.

«В Париже настроены в плане белорусского кризиса на «игру вдолгую» и уверены: кризис завершится на условиях Евросоюза», — подчеркнул эксперт.

Кортунов в свою очередь признает, что без участия Брюсселя в решении белорусского вопроса не обойтись. Франции, по его словам, урегулировать ситуацию в республике в одиночку не удастся, резюмировал аналитик.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Михаил Ремизов , Андрей Кортунов , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , ЕС , ОБСЕ , Деловая газета "Взгляд" , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Видео
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение