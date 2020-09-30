Названо имя пилота сбитого Су-25 Армении

МИД Армении рассказали, что в результате атаки на Су-25 погиб пилот вооруженных сил страны, майор Валерий Данелин. Об этом сообщает РИА Новости.

Армянские дипломаты отметили, что 29 сентября Данелин выполнял боевые задачи, отражая атаки Азербайджана . В Ереване заявили, что его самолет был сбит турецким истребителем F-16, который вылетел из азербайджанского аэропорта «Гянджа».

В МИД Армении заявили, что это не первая «провокация со стороны ВВС Турции». В Ереване утверждают, что Турция совершает полеты вдоль армяно-турецкой границы, периодически нарушая воздушное пространство Армении.

В министерстве рассказали, что турецкие силы прибыли в Азербайджан в конце июля - начале августа на учения и до сих пор там остаются. Действия Турции в Ереване назвали серьезной угрозой региональной безопасности.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.

Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.