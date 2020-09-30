Евросоюз передумал открывать границы с Россией 

«Пересмотр [списка стран] прошел на этой неделе на техническом уровне, без каких-либо изменений в списке», — заявил источник. Сейчас в документе указано 11 государств, с которыми европейским странам рекомендовано возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Это Австралия, Канада, Япония, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (если подтвердит взаимность в вопросе). Евросоюз уже несколько раз не включает Россию в этот список.