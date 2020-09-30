Опубликовано видео испытаний ранца парамедика 

Великобритании провели испытание первого в мире реактивного ранца парамедика. Запись опубликовал YouTube-канал Gravity Industries.

Новейшее оборудование поможет фельдшерам добраться до пациентов в труднодоступные районы, в том числе в горной местности. Его можно использовать в тех местах, где невозможно посадить вертолет. Во время испытаний эксперту хватило полторы минуты, чтобы преодолеть расстояние, на которое в обычных условиях потребуется 15 минут.

Ранее сообщалось, что ученые в Сингапуре разработали маску, способную фиксировать симптомы коронавируса.