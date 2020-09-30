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Опубликовано видео испытаний ранца парамедика 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Великобритании провели испытание первого в мире реактивного ранца парамедика. Запись опубликовал YouTube-канал Gravity Industries.
Новейшее оборудование поможет фельдшерам добраться до пациентов в труднодоступные районы, в том числе в горной местности. Его можно использовать в тех местах, где невозможно посадить вертолет. Во время испытаний эксперту хватило полторы минуты, чтобы преодолеть расстояние, на которое в обычных условиях потребуется 15 минут.
Ранее сообщалось, что ученые в Сингапуре разработали маску, способную фиксировать симптомы коронавируса.
В мире , Видео , Великобритания
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