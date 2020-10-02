Меган Маркл разочаровала принца Филиппа 

Герцогиня Сассекская Меган Марк разочаровала мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Ингрид Сьюард (Ingrid Seward).

Герцог Эдинбургский пожертвовал военно-морской карьерой, чтобы поддерживать свою жену, взошедшую на престол 6 февраля 1952 года. Сьюард отметила в новой книге Prince Philip Revealed, что он возмущен и крайне разочарован, что герцогиня Сассекская не последовала его примеру.

«Полагаю, он очень, очень разочарован, поскольку, как мне кажется, он считает, что отказался от военной карьеры, чтобы находиться возле королевы и помогать монархии, — заявила Сьюард. — У него не укладывается в голове, почему она (Меган Маркл — прим. Ленты.ру) не может поддерживать Гарри и помогать ему, вместо того чтобы бороться за свое право голоса».

По словам Сьюард, принц Филипп переживает, что его внук Гарри оставил королевский долг, родину и все, что для него дорого, чтобы жить в Америке как эгоцентричная знаменитость. Герцог Эдинбургский не понимает, что именно подтолкнуло его внука к переезду. «Филиппу казалось, что у Гарри и Меган было абсолютно все: прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность помогать миру с помощью благотворительности.

»Человеку, который всю жизнь старался поступать правильно, кажется, что его внук отказался от своих обязанностей ради замужества с разведенной американкой, как это сделал Эдуард VIII », — утверждает Сьюард. В декабре 1936 года на тот момент король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с дважды разведенной Уоллис Симпсон.