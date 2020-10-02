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ЕС призвал к прекращению насилия в Карабахе

RT на русскомиещё 25
23 минуты назад
Евросоюз призывает к немедленному прекращению эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращению к политическому диалогу, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
ЕС призвал к прекращению насилия в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы призываем незамедлительно остановить боевые действия», — цитирует РИА Новости Мишеля.
По его словам, ЕС прикладывает все усилия для возобновления политического диалога в рамках Минской группы ОБСЕ.
Он уточнил, что это единственный способ прекратить насилие.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию, а внешних акторов — к невмешательству.
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