ЕС призвал к прекращению насилия в Карабахе

Евросоюз
призывает к немедленному прекращению эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращению к политическому диалогу, заявил глава Евросовета Шарль Мишель
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«Мы призываем незамедлительно остановить боевые действия», — цитирует РИА Новости Мишеля.
По его словам, ЕС прикладывает все усилия для возобновления политического диалога в рамках Минской группы ОБСЕ.
Он уточнил, что это единственный способ прекратить насилие.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию, а внешних акторов — к невмешательству.