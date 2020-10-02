ЕС призвал к прекращению насилия в Карабахе

Шарль Мишель. Евросоюз призывает к немедленному прекращению эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращению к политическому диалогу, заявил глава Евросовета

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«Мы призываем незамедлительно остановить боевые действия», — цитирует РИА Новости Мишеля.

По его словам, ЕС прикладывает все усилия для возобновления политического диалога в рамках Минской группы ОБСЕ.

Он уточнил, что это единственный способ прекратить насилие.