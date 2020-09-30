Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом пишет ТАСС.
«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — заявила глава правительства ФРГ, выступая во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.
Также, по данным РИА Новости, Ангела Меркель подчеркнула, что не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся в первые дни столкновениями с силовиками и массовыми арестами.
29 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Тихановской и пообещал помочь оппозиции Белоруссии. Ранее Макрон также заявил, что Франция не признает Лукашенко президентом Белоруссии.