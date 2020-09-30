«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — заявила глава правительства ФРГ, выступая во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а Тихановская заняла второе место. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождавшиеся в первые дни столкновениями с силовиками и массовыми арестами.