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Премьер Армении обвинил Турцию в «экспорте» нестабильности 

РИА Новости 2 часа назад
Пашинян обвинил Турцию в «экспорте» нестабильности
Фото: сайт Премьер-министра Республики Армения
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны.

"Вчера наш глава МИД сказал, что Турция экспортирует нестабильность. Да, Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе", — сказал Пашинян журналистам.

По его словам, в разговорах с коллегами он привлек их внимание к поведению Турции.
Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. В минобороны Азербайджана и в администрации президента Турции это опровергли.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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В мире , Война, Карабах
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