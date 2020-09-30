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Пока вы спали: Белоруссию ждет майдан

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
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Москва спросит с Лукашенко за газ

Посол Белоруссии в России заявил, что достигнуты договоренности по цене на газ и по поводу создания единого газового рынка. Это означает, что Белоруссия заплатит накопившиеся долги за голубое топливо, а Россия сохранит скидку на поставки газа, заявил газете «Взгляд» эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, скорее всего и в 2021 году стоимость газа для белорусов останется на уровне 127 долларов за тысячу кубометров, однако такие уступки Москвы возможны только при условии оплаты Минском задолженности перед Газпромом.

Российский бизнес оценил свои силы

Исследование Inc. Russia и агентства Omnibus свидетельствует о том, что 34% опрошенных предпринимателей в России не уверены, что их бизнес переживет вторую волну коронавируса и возможный карантин. Пандемия обострила проблемы и создала новые риски и вызовы для малых и средних предприятий, считают опрошенные «Свободной прессой» эксперты.
По мнению экспертов, в России малый и средний бизнес – «дело рискованное», а пандемия усилила этот риск многократно. При этом меры поддержки государства недостаточны, а платить дорогостоящую аренду и полноценные зарплаты сотрудникам в условиях снижения прибыли «мало кто может себе позволить», отметили они.

Макрон пообещал Белоруссии судьбу Украины

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в ходе встречи с ней президент Франции Эммануэль Макрон пообещал содействие белорусской оппозиции и помощь в освобождении политзаключенных, пишет «Свободная пресса».
При этом издание напомнило, что в феврале 2014 года Франция вместе с Германией и Польшей выступила посредником на переговорах президента Украины Виктора Януковича с оппозицией и плоды вмешательства европейцев страна до сих пор «расхлебывает».

Агрегаторы такси заплатят за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП и выплачивать до двух млн рублей пострадавшим, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Об этом пишет РБК со ссылкой подготовленные «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет» на поправки к законопроекту.
Агрегаторы готовы взять на себя дополнительную ответственность, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый или индивидуальный предприниматель. При этом материальную ответственность служба заказа такси будет нести в том случае, если перевозчик не сможет компенсировать вред в полном объеме. По мнению экспертов, принятие таких поправок увеличит стоимость поездки на такси.

России предрекли закрытие трети АЗС до конца года

Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что треть российских заправок может закрыться из-за вступления в силу нового национального стандарта по оснащению АЗС. Об этом пишет газета «Известия».
Новый стандарт предусматривает оснащение заправок оборудованием с контролем количества заливаемого топлива, колонки также должны иметь программное обеспечение с защитой от несанкционированного доступа. Ужесточаются и требование к точности отпуска топлива. По данным НТС, такому стандарту смогут соответствовать далеко не все АЗС, а владельцам небольших заправок переоборудование будет просто не по карману.
В мире,Светлана Тихановская,Эммануэль Макрон,Игорь Юшков,Виктор Янукович,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,Деловая газета "Взгляд",РБК,газета "Известия",Беларусь,
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