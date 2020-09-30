Пока вы спали: Белоруссию ждет майдан

По его словам, скорее всего и в 2021 году стоимость газа для белорусов останется на уровне 127 долларов за тысячу кубометров, однако такие уступки Москвы возможны только при условии оплаты Минском задолженности перед Газпромом
.
Исследование Inc. Russia и агентства Omnibus свидетельствует о том, что 34% опрошенных предпринимателей в России не уверены, что их бизнес переживет вторую волну коронавируса и возможный карантин. Пандемия обострила проблемы и создала новые риски и вызовы для малых и средних предприятий, считают
опрошенные «Свободной прессой» эксперты.
По мнению экспертов, в России малый и средний бизнес – «дело рискованное», а пандемия усилила этот риск многократно. При этом меры поддержки государства недостаточны, а платить дорогостоящую аренду и полноценные зарплаты сотрудникам в условиях снижения прибыли «мало кто может себе позволить», отметили они.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
заявила, что в ходе встречи с ней президент Франции Эммануэль Макрон
пообещал содействие белорусской оппозиции и помощь в освобождении политзаключенных, пишет
«Свободная пресса».
При этом издание напомнило, что в феврале 2014 года Франция вместе с Германией и Польшей выступила посредником на переговорах президента Украины Виктора Януковича
с оппозицией и плоды вмешательства европейцев страна до сих пор «расхлебывает».
Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП и выплачивать до двух млн рублей пострадавшим, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Об этом пишет
РБК со ссылкой подготовленные «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет» на поправки к законопроекту.
Агрегаторы готовы взять на себя дополнительную ответственность, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый или индивидуальный предприниматель. При этом материальную ответственность служба заказа такси будет нести в том случае, если перевозчик не сможет компенсировать вред в полном объеме. По мнению экспертов, принятие таких поправок увеличит стоимость поездки на такси.
Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что треть российских заправок может закрыться из-за вступления в силу нового национального стандарта по оснащению АЗС. Об этом пишет
газета «Известия».
Новый стандарт предусматривает оснащение заправок оборудованием с контролем количества заливаемого топлива, колонки также должны иметь программное обеспечение с защитой от несанкционированного доступа. Ужесточаются и требование к точности отпуска топлива. По данным НТС, такому стандарту смогут соответствовать далеко не все АЗС, а владельцам небольших заправок переоборудование будет просто не по карману.